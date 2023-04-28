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حماس تنعى الشهيد "صباح" وتؤكد أن جرائم الاحتلال ستكون وبالًا عليه

28 ابريل 2023 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عامًا) ، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، خلال المواجهات في خربة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقالت الحركة في تصريح مكتوب: "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، ونؤكد أن جرائم الاحتلال واستهدافه لأبناء شعبنا وأطفالنا سيكون وبالاً عليه وعلى مستوطنيه".

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وأضافت: "كما نشدّ على أيدي أبطالنا في القدس والضفة الثائرين في جمعة باب الرحمة، الذين أشعلوا عشرات نقاط المواجهة غضباً ورفضاً للاحتلال ولسياساته التهويدية الاستيطانية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #حماس #المقاومة #الضفة الغربية

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