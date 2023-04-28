مدة غياب مودريتش عن ريال مدريد وغيابه أمام السيتي

سيغيب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليسرى، وبهذا لن يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر في السادس من مايو/ أيار المقبل.



وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية نقلًا عن مصادر داخل النادي الملكي ستكون مشاركة مودريتش في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في التاسع من نفس الشهر، محل شك.



وسيكون التاسع من مايو المقبل هو نهاية الأسبوعين اللذين سيغيب خلالهما اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي خلال مواجهة جيرونا التي انتهت بفوز الأخير (4-2)، ولهذا من المحتمل أيضًا غياب مودريتش عن مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وغاب الكرواتي لليوم الثاني على التوالي عن تدريبات الفريق الملكي استعدادًا لمواجهة ألميريا غدًا السبت في الدوري الإسباني.



وعلى جانب آخر، تعافى كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي غاب عن مواجهة جيرونا الماضية، وماركو أسينسيو. بينما يواصل النمساوي ديفيد ألابا والفرنسي فيرلان ميندي الغياب للإصابة.



وكان ألابا قد اضطر لمغادرة ملعب ستامفورد بريدج بين شوطي مباراة إياب ربع النهائي أمام البلوز عقب معاناته من آلام عضلية في العضلة النعلية للساق اليمنى، وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في العضلة ثلاثية الرؤوس الربلية بالساق اليمنى.



وبناءً على هذا التشخيص تم تحديد غياب اللاعب لمدة أسبوعين حينها، وعلى الرغم من ذلك سيتمكن من اللحاق بنهائي كأس الملك أمام أوساسونا في السادس من مايو المقبل، وأيضًا إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي في التاسع من نفس الشهر.



ولا يفكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدفع باللاعب أمام كل من ألميريا وريال سوسييداد في الليغا، ولكن تجهيزه لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس الملك (6 مايو المقبل) وذهاب نصف النهائي أمام مانشستر سيتي (9 مايو المقبل) هي الأولوية بالنسبة له.

المصدر / فلسطين اونلاين