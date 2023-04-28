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إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين

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واشتباكات مسلحة مع مقاوميها

بالفيديو إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين

28 ابريل 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الجمعة، مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين اندلعت في المخيم.

وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

وأعلن مستشفى ابن سينا، إصابة طفل (14 عامًا) في منطقة اليد والظهر جرّاء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال، أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية.

واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

 

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#المقاومة #الاحتلال #جنين #مخيم جنين

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