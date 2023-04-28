تطبيق "عيادة" يمكنك من زيارة طبيبك المختص وأنتَ في بيتك

طولكرم/ غزة-مريم الشوبكي:

يمكنك عبر تطبيق "عيادة" زيارة أي طبيب وأنت في بيتك عبر الذكاء الاصطناعي، بل وتلقي استشارة عبر فيديو من طبيب مختص حسب المرض الذي تعانيه، ويمكنك حجز المختبرات المعملية، وأخذ العينات منك، وأنت في مكانك إذا لم تحتج إلى تشخيص جسدي.

عدة جوائز

هذا التطبيق ابتكره مؤمن أبو سعدة ابن مدينة طولكرم، طالب الطب في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، واستطاع بتميزه حصد الجوائز المحلية والدولية.

فاز أبو سعدة بجائزة حاضنة الجبل للأعمال في تموز/يوليو 2020م، ولم يكتف بذلك بل تأهل أيضًا ضمن أفضل 10 شركات ناشئة في برنامج " Startups without borders"، من أصل 130 شركة من الوطن العربي.

واختتم عام 2022 بالحصول على المركز الثاني في مسابقة أقيمت في هولندا، وكانت لجنة التحكيم تضم نخبة من شركات دولية مثل Google”، IKEA ".

يبين أبو سعدة لـ "فلسطين" أن تطبيق "عيادة" هو منصة للرعاية الصحية عن بُعد تربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية المناسبين، والمتخصصين، والمختبرات التي تربط المريض بالطبيب الأنسب وفقًا لحالته، وسجله الصحي بما يمكنه من الحصول على استشارة طبية عبر الفيديو.

ويوضح أن المنصة تقدم أيضًا خدمة الحجز للفحوصات المعملية، وتُؤخذ العينات من المريض في منزله من أخصائي مختبر يتوجه له؛ بما يمكِّن المريض من الحصول على الرعاية الصحية دون مغادرة منزله.

استكمال لدور المستشفيات

ويقول أبو سعدة: "فكرة المنصة تبادرت إلى ذهني في أثناء جائحة "كورونا" وما أظهرته من حاجة إلى تقديم الخدمات عن بعد، عبر ربط المرضى مع المتخصصين في الحالة الصحية الدقيقة للمريض عبر تقنية الذكاء الصناعي "Artificial Intelligence "بدلًا من زيارة أطباء غير متخصصين بالمشاكل التي يعانيها المريض".

ويتابع: "ويمكن للمريض الحصول على استشارات طبية "أونلاين" عبر مكالمات الفيديو مع متخصصين لجعل الرعاية الصحية أكثر نجاعة، وأسهل وصولًا لمن هم بحاجتها".

وينبه أبو سعدة إلى أن منصة "عيادة" جاءت لتصحيح بعضٍ من سوء الفهم لتخصص طب الأسرة في فلسطين، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا عمومًا، المسؤول أساسيًّا عن تحويل المريض إلى مقدم الرعاية الصحية الأنسب.

وقال: "عدم إدراك المرضى لهذه الحقيقة يجعلهم يعانون صعوبة في العثور على المختص المناسب لحالتهم، ويخسرون الكثير من المال في التداوي لدى أطباء غير مختصين بحالتهم، فقرابة 68٪ لا يلجؤون للمتخصصين في طب الأسرة قبل تحويلهم للجهة التي يمكن أن تعالجهم بالشكل الأمثل.

ويؤكد أن تخصص طب الأسرة هو الجسر بين المريض والمتخصص (مقدم الرعاية الصحية)، لذلك دون هذا الوسيط، لا يمكن للمريض الوصول إلى الاختصاصي المناسب لحالته، ما قد يعني زيارته العديد من الأطباء الخبراء دون أي تحسن حقيقي في صحته.

وبحسب أبو سعدة فإنه في منصة عيادة تُوفّر محاكاة تقنية لتخصص طب الأسرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر ربط المرضى بنظام بيئي من اختصاصيي الرعاية الصحية المختارين بعناية والموثوقين، والآمنين، وأصحاب الخبرات العالية.

ويختم حديثه: "نعدّ أنفسنا امتدادًا لقسم العيادات الخارجية في المستشفيات، فنقدم خدماتنا للمرضى غير أصحاب الحالات المستعجلة ونمكنهم من إجراء الاستشارات عبر الإنترنت، والحصول على الفحوصات المخبرية من منازلهم، كما أنه يقلل الأخطاء الطبية المحتملة".

المصدر / فلسطين أون لاين