هويدي: لا مساعٍ جديدة لإعادة الفلسطينيين من السودان إلى لبنان

بيروت-غزة/ جمال غيث:

قال المدير العام للهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي: إنه لا توجد مساعٍ جدية حتى اللحظة لإعادة الفلسطينيين من السودان إلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف هويدي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان قضية إنسانية بحتة، مؤكدًا ضرورة تدخل كافة الأطراف المعنية من أجل إعادتهم إلى بيروت.

ودعا إلى إجلاء اللاجئين الفلسطينيين بأسرع وقت ممكن، وألا يتركوا تحت نيران الرصاص وفي أماكن غير آمنة في ظل تواصل المعارك الداخلية في السودان الذي تتعرض فيه العائلات الفلسطينية للخطر سواء على المستوى الجسدي أو أن تسرق ممتلكاتهم أو تحرق بيوتهم بسبب الفوضى الدائرة هناك.

وعن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ممن انتقلوا للعيش أو الدراسة أو العمل في السودان في السنوات الماضية، أفاد هويدي بصعوبة حصرها، منبهًا في الوقت ذاته إلى أن سفارة السلطة في الخرطوم تتجاهل معاناتهم، وتكتفى بالتعامل مع القادمين من الضفة الغربية المحتلة.

وتابع أن العمل الإنساني مقدم على أي إجراءات وسياسات تقوم بها أي جهة رسمية، داعيًا السفارة اللبنانية في الخرطوم لإجلاء العائلات الفلسطينية أسوة باللبنانية لكونهم مسجلين ضمن دوائر الأمن اللبناني، وعدم ممارسة التمييز في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

وكان طلبة من قطاع غزة موجودون في العاصمة السودانية اتهموا في وقت سابق سفارة السلطة في الخرطوم بالتخلي عنهم وتركهم تحت نيران الرصاص وفي أماكن غير آمنة في ظل اشتداد المعارك الداخلية.

وأجلت عدة دول رعاياها من السودان فيما أعلنت أخرى عن إغلاق سفاراتها هناك على خلفية العنف الدامي الذي تشهده الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين