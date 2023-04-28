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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

28 ابريل 2023 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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حالة الطقس اليوم الجمعة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، حيث يكون الجو باردا نسبيا نهارا وباردا ليلا والفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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