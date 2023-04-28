لاعبان من برشلونة رفضا تقليص أجورهما من أجل ميسي

كشفت صحيفة إسبانية عن هوية اللاعبين اللذين رفضا تقليل أجورهما في نادي برشلونة لتسهيل عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان حالياً، للفريق الكتالوني.

ووفق التقرير اللاعبان هما فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن المنضمان للفريق في الصيف مجاناً من ميلان وتشيلسي على التوالي.

وكشف التقرير عن الحجة التي قدمها اللاعبان لرفض تقليل الأجور، وقالا إنهما رفضا عروضاً أكبر من أندية أوروبية أخرى كي ينضما للفريق في المقام الأول وإن التغيير في عقديهما الجديدين غير مضمون بسبب قصر فترتهما مع النادي. رفض اللاعبان تقليل الأجر يعني أن على إدارة برشلونة البحث عن طرق أخرى لتقليص النفقات.

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وكان ميسي أحيا آمال عودته للفريق بعد عشاء جمعه مع بوسكيتس وجوردي ألبا زميليه السابقين في برشلونة، كما كشف المدرب تشافي عن «وجود اتصالات مستمرة مع ميسي».

وأضاف تشافي: «ميسي يعرف أن برشلونة هو بيته وأن الأبواب مفتوحة له وقلت هذا كثيراً. إنه صديقي ونتواصل دائماً وعودة ممكنة تعتمد فقط على قراره. ليو أفضل لاعب في التاريخ ودائماً ملائم للموقع في الفريق».

ورغم تصدر برشلونة الليجا إلا أن أداء اللاعبين يعاني تذبذباً لسبب أو لآخر كما حصل في الخسارة أمام رايو فايكانو 2-1 بعد يوم من خسارة وصيفه ريال مدريد بالأربعة من جيرونا، فيما تتواصل الانتقادات لتشافي بسبب تذمره في كل مرة يخسر فيها فريقه من عشب الملعب لدرجة أنه قال:«لا أبالي، لقبوني البستاني».