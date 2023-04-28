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"صور مسربة" لقميص برشلونة في الموسم المقبل

28 ابريل 2023 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
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"صور مسربة" لقميص برشلونة في الموسم المقبل

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية صورا قالت إنها مسربة، لقميص برشلونة الأساسي الذي سيخوض به الموسم المقبل.

وحسب الصور التي نقلتها الصحيفة من موقع "فوتي هيدلاينز"، فإن القميص الجديد يبدو كلاسيكيا مع اللونين المميزين لبرشلونة، الأحمر والأزرق، لكن بعدد خطوط طولية أقل.

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وسيحمل القميص أسماء الرعاة باللون الأبيض، وهو ما يذكر بقمصان الفريق في الثمانينات والتسعينات.

ويأمل برشلونة أن يحقق القميص الجديد مبيعات قياسية، في حال صدقت التقارير التي تحدثت عن عودة محتملة لأسطورة النادي ليونيل ميسي الموسم المقبل.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن مطارده وغريمه الأزلي ريال مدريد، مع تبقي 7 مراحل على نهاية الموسم.

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#برشلونة #اسبانيا #قميص برشلونة #الموسم المقبل

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