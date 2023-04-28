ترامب يلوح بـ"الفوضى" ويتعهد بسحق بايدن

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بـ"سحق" الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا في أولى محطات حملته الانتخابية من انزلاق الولايات المتحدة إلى "الفوضى" في حال لم يتم انتخابه.

وجاء خطاب التحدي الأول لترامب في أحد فنادق مانشستر بولاية نيو هامشاير، رغم تراكم المشاكل القانونية التي تثقل كاهله، خاصة مع إدلاء كاتبة تتهمه باغتصابها بشهادتها للمرة الثانية في محكمة مدنية في نيويورك.

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وقال ترامب أمام حشد من نحو 1500 مناصر: "الاختيار في هذه الانتخابات هو الآن بين القوة أو الضعف، والنجاح أو الفشل، والأمان أو الفوضى، والسلام أو الحرب، والازدهار أو الكارثة".

وأضاف: "نحن نعيش في كارثة. بتصويتكم في 5 نوفمبر 2024، سنسحق جو بايدن في صندوق الاقتراع، وسنقوم باستكمال ما لم ننهه من عمل".

وهذا هو الظهور الأول لترامب منذ يناير في ولاية الغرانيت كما تسمى، لاشتهارها باستخراج الرخام، التي أمنت فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016 بعد بداية ضعيفة في أيوا.

وأعلن بايدن (80 عاما) الثلاثاء ترشحه رسميا لولاية ثانية في انتخابات 2024، يمكن أن يواجه فيها ترامب مجددا.