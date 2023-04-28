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أمريكا وبريطانيا تحثان رعاياهما لمغادرة السودان قبل انتهاء وقف اطلاق النار

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أمريكا وبريطانيا تحثان رعاياهما لمغادرة السودان قبل انتهاء وقف اطلاق النار

28 ابريل 2023 . الساعة 05:36 بتوقيت القدس
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أمريكا وبريطانيا تحثان رعاياهما لمغادرة السودان قبل انتهاء وقف اطلاق النار

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير يوم الخميس إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة.

وقالت جان-بيير إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين إضافيين.

وقالت في إفادة صحفية "الوضع قد يتدهور في أي لحظة... نحن نعمل باستمرار لتوفير خيارات للمواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان".

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وأضافت أن الولايات المتحدة نشرت وسائل استخباراتية واستكشافية واستطلاعية أمريكية لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون.

بدروه حث وزير الخارجية والتنمية البريطاني، المواطنين البريطانيين في السودان على محاولة الوصول على الفور للرحلات الجوية البريطانية التي تغادر السودان.

وحذر من استحالة إجلاء المواطنين البريطانيين عند انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال كليفرلي لشبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، أمس الخميس، أنه "يتعين التحرك الآن لأنه عندما ينتهي وقف إطلاق النار، فإن قدرتي على إعطاء الضمانات المحدودة التي يمكنني تقديمها حاليا قد تتلاشى، وقد لا نتمكن من الإجلاء".

المصدر / وكالات
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