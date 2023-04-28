ايران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

قال الجيش الايراني الخميس، انه احتجز ناقلة نفط في مياه الخليج بعد اصطدامها مع سفينة ايرانية، ما ادى الى فقدان واصابة عدد من افراد طاقم السفينة.

واوضح الجيش في بيان أن "سفينة مجهولة" في اشارة الى الناقلة، اصطدمت بسفينة ايرانية في مياه الخليج، ما تسبب في فقدان واصابة عدد من افراد طاقم الاخيرة.

واضاف أنه إثر ذلك حاولت الناقلة الفرار لكن جرى احتجازها في بحر عمان، مشيرا الى انها كانت ترفع علم جزر مارشال.

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وكانت البحرية الأميركية اعلنت في وقت سابق الخميس، ان القوة البحرية للحرس الثوري الايراني احتجزت الناقلة "أدفانتج سويت" التي ترفع علم جزر مارشال خلال إبحارها في المياه الدولية ضمن منطقة الخليج.

وادانت البحرية الاميركية في بيان الخطوة الايرانية باعتبارها تنطوي على "زعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين"، داعية طهران الى الافراج عن الناقلة فورا.

واشار البيان الى ان الحرس الثوري الايراني قام خلال العامين الماضيين باحتجاز خمس سفن تجارية في المنطقة في مخالفة للقانون الدولي.

المصدر / وكالات