روسيا تتجهز للهجوم المضاد بمحطة زاباروجيا

قالت المخابرات البريطانية إن القوات الروسية تستعد للهجوم الأوكراني المضاد حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية (جنوبي البلاد) بتعزيز الدفاعات والتحصينات حول المنشأة.

وأوضحت المخابرات العسكرية البريطانية في إفادتها اليومية حول حرب أوكرانيا أن روسيا شيدت مواقع دفاعية من أكياس الرمال في محطة زاباروجيا منذ مارس/آذار الماضي.

وأضافت المخابرات البريطانية أنه من المحتمل أن روسيا شيدت المواقع الدفاعية بمحطة زاباروجيا لقلقها المتزايد من هجوم أوكراني كبير على أكبر المحطات النووية في أوكرانيا وفي أوروبا، التي سيطرت عليها موسكو في الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب آخر فبراير/شباط 2022.

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وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في مارس/آذار الماضي إنشاء القوات الروسية مواقع دفاعية بأكياس رمل على أسطح العديد من المفاعلات الست لمحطة زاباروجيا.

أنظمة السلامة

وحسب المخابرات العسكرية البريطانية، فإن ما قامت به القوات الروسية يرفع احتمال إلحاق أضرار بأنظمة السلامة في المحطة النووية في حال نشبت اشتباكات حولها، غير أن "حدوث أضرار كارثية بالمفاعلات أمر غير مرجح في معظم السيناريوهات الممكنة والمتعلقة بأسلحة المشاة، لأن مباني المحطة كلها محصنة جدا".

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات استخباراتية يومية عن مسار الحرب الروسية الأوكرانية، وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل.

وذكرت وكالة رويترز أنها اطلعت على صور بالأقمار الصناعية لآلاف المواقع الدفاعية داخل روسيا وعلى طول خطوط الجبهة في أوكرانيا، التي تظهر أن أشد المواقع تحصينا تتركز في مقاطعة زاباروجيا، وعند مدخل شبه جزيرة القرم (جنوب أوكرانيا) التي ضمتها موسكو عام 2014.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس إن "الآمال عريضة" على الهجوم المضاد الذي ستشنه قوات بلاده على الجيش الروسي خلال فصل الربيع.

وأضاف الوزير الأوكراني أنه "عندما أظهرت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحا الجميع بدأ يؤمن بالنصر"، وأضاف "لذلك فإن الآمال العريضة والتوقعات الكبيرة بتحقيق النجاح أمر طبيعي".

المصدر / وكالات