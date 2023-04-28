ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 33.. مانشستر سيتي يلاحق آرسنال

انتهت مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت إثارة كبيرة، وعلى رأسها قمة آرسنال ومانشستر سيتي، واختتمت بمواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتغلب مانشستر سيتي على آرسنال المتصدر بنتيجة (4-1) ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين مع مباراتين أقل للسيتي، ونجح توتنهام في تحويل تأخره أمام مانشستر يونايتد إلى تعادل إيجابي بنتيجة (2-2).

تشيلسي واصل نزيف النقاط، بهزيمة أمام برينتفورد (2-0)، أما ليفربول فقد حقق فوزًا على وست هام بنتيجة (2-1)، ونيوكاسل تغلب على إيفرتون (4-1).

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 33

1- آرسنال 75 نقطة.

2- مانشستر سيتي 73 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة.

4- مانشستر يونايتد 60 نقطة.

5- توتنهام 54 نقطة.

6- أستون فيلا 54 نقطة.

7- ليفربول 53 نقطة.

8- برايتون 49 نقطة.

9- برينتفورد 47 نقطة.

10- فولهام 45 نقطة.

11- تشيلسي 39 نقطة.

12- كريستال بالاس 37 نقطة.

13- ولفرهامبتون 37 نقطة.

14- بورنموث، 36 نقطة.

15- وست هام 34 نقطة.

16- ليدز يونايتد 30 نقطة.

17- نوتينجهام فورست 30 نقطة.

18- ليستر سيتي 29 نقطة.

19- إيفرتون 28 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.