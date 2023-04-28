تلسكوب هابل يلتقط صورة مذهلة تجمع بين مجرتين

بعد أسبوع من احتفال علماء الفلك بالذكرى السنوية الـ33، لإطلاق تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، أرسل التلسكوب صورة مذهلة لزوج من المجرات المجاورة.

وشاركت وكالة الفضاء الأمريكية الصورة على صفحتها على إنستغرام مع تسمية توضيحية تقول "انظروا إلى هذين الصديقين. يقدم هذا الزوج المرصع بالنجوم لمحة عما ستبدو عليه مجرتنا درب التبانة لمراقب خارجي." وأضافت "المجرة ذات الحافة العلوية تسمى NGC 4302، والمجرة المائلة هي NGC 4298".

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وذكرت وكالة الفضاء كذلك أن كلتا هاتين المجرتين على بعد حوالي 55 مليون سنة ضوئية وتوجدان في كوكبة كوما بيرينيسيس واكتشفا معًا في عام 1784 من قبل عالم الفلك ويليام هيرشل.

"على الرغم من أن هذه المجرات تبدو مختلفة تمامًا عن بعضها البعض عند النظر إليها من زوايا مختلفة في السماء، إلا أنها متشابهة جدًا في البنية والمحتويات. وفي كونها مجرات حلزونية نموذجية، لديهم أذرع النجوم الشابة التي تنطلق من مراكزهم".

وقالت وكالة الفضاء "هذه الأذرع الساطعة هي مناطق تكوّن نجمي كثيفاً. مثل المجرات الحلزونية الأخرى، لديها انتفاخات مركزية محاطة بهالة خافتة من النجوم والقضبان التي تمتد من انتفاخاتها المركزية إلى الأذرع".

في وصف الصورة ، ذكر منشور إنستغرام أنه على الجانب الأيسر، توجد مجرة ​​بزاوية 90 درجة من الأرض على قرصها. تخلق زاوية الرؤية خطًا رفيعًا مائلًا عبر الفضاء مثل الدموع في لوحة قماشية، مع وجود ممرات أكثر قتامة وحمراء من النجوم التي تظهر شكلها. على يمين الصورة، تمتد مجرة ​​حلزونية كبيرة في مسارات طويلة من النجوم والغازات في ظلال زرقاء تتوهج إلى اللون الأصفر باتجاه مركز المجرة. خلفية الصورة هي سواد الفضاء، مع النقاط المضيئة العرضية للنجوم والمجرات البعيدة.