نيوكاسل يواصل عروضه القوية ويسحق إيفرتون برباعية

سجل كالوم ويلسون هدفين ليقود نيوكاسل يونايتد إلى إحكام قبضته على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 4-1 على إيفرتون المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في جوديسون بارك يوم الخميس.

وهز جويلينتون وجيكوب ميرفي الشباك أيضا مع تألق لاعبي نيوكاسل أمام إيفرتون الذي ظهر بلا حول أو قوة والذي يواجه احتمالية الهبوط من دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1951.

وسجل دوايت ماكنيل هدف العزاء المتأخر لصاحب الضيافة.

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ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 32 مباراة وهو في طريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2002.

ويحتل إيفرتون المركز 19 وقبل الأخير بفارق نقطتين عن منطقة الأمان وسيواجه ليستر سيتي المتعثر مثله يوم الاثنين المقبل.

وأبلغ إيدي هاو مدرب نيوكاسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لم يكن الشوط الأول مثاليا، لكن الشوط الثاني كان جيدا جدا، سجلنا أهدافا جيدة جدا".

وقال "سيخبرنا الجدول في نهاية الموسم موقعنا وجدول منافساتنا الموسم المقبل، لكن تركيزنا منصب الآن على المباراة المقبلة (على ملعبه أمام ساوثامبتون يوم الأحد). استعدنا أفضل مستوياتنا بصورة جيدة جدا".