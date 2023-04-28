بعد أن حل مكانها.. ممرضة صينية تفقد أعصابها وتحطم روبوت في مستشفى بالصين

فقدت ممرضة صينية أعصابها بعد أن تم استبدالها وزميلاتها من الممرضات بروبوت في مستشفى جامعة شوزهو بمقاطعة جيانغسو الساحلية بشرقي الصين.

وبعد أن دخلت في نوبة غضب كبيرة، قامت الموظفة بتحطيم الروبوت كردة فعل على فصلها من العمل واستبدالها بالروبوت.

وتظهر المرأة في مشهد مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي معطفاً أصفر وتمسك بعصاة وتضرب الروبوت بشكل متكرر في بهو المستشفى.

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وبعد أن تم توقيفها من قبل أفراد الأمن في المستشفى، حققت الشرطة مع المرأة لمعرفة السبب وراء فعلتها هذه، إلا أن أحد الموظفين ذكر أنها تعاني مرضا عقليا.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه من حقها القيام بما فعلته بعد أن طردت من عملها بسبب روبوت.

وعارض كثر فكرة "غزو الروبوتات" التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لمئات الاف الوظائف والقطاعات في العالم.

وانتقدوا حضور الروبوتات الكبير في المستشفيات الصينية وقيامها بتحديد المواعيد وتنظيم الأدوار ما قلل من عدد الممرضات.