الذكاء الاصطناعي يكتشف كوكباً جديداً خارج نظامنا الشمسي

طور العلماء طريقة جديدة يمكن أن تحدث ثورة في العثور على الكواكب الجديدة البعيدة عن كوكب الأرض. مؤخراً اكتشفوا كوكبًا خارج المجموعة الشمسية باستخدام التعلم الآلي وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي بجامعة جورجيا أن التعلم الآلي يمكن أن يحدد بشكل صحيح ما إذا كان كوكب خارج المجموعة الشمسية موجودًا من خلال النظر في أقراص الكواكب الأولية، الغاز حول النجوم المُشكَلة حديثًا. تمثل النتائج المنشورة حديثًا، خطوة أولى نحو استخدام التعلم الآلي لتحديد الكواكب الخارجية التي تم التغاضي عنها سابقًا.

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وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جيسون تيري في بيان "لقد أكدنا وجود الكوكب باستخدام التقنيات التقليدية، لكن نماذجنا وجهتنا لتشغيل تلك المحاكاة وأظهرت لنا بالضبط أين يوجد الكوكب". وأضاف "عندما طبقنا نماذجنا على مجموعة من الملاحظات القديمة، حددوا قرصًا لم يكن معروفًا أنه يحتوي على كوكب على الرغم من أنه تم تحليله بالفعل".

وفقًا لتيري، اقترحت النماذج وجود كوكب، أشارت إليه عدة صور سلطت الضوء بقوة على منطقة معينة من القرص تبين أنها تحمل العلامة المميزة للكوكب وهو انحراف غير عادي في سرعة الغاز بالقرب من الكوكب.

وقال كاساندرا هول، الأستاذ المساعد للفيزياء الفلكية الحاسوبية والباحث الرئيسي في مجموعة أبحاث تشكيل الكواكب الخارجية والكواكب في UGA. "الآن، نحن نعلم على وجه اليقين أنه يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق اكتشافات جديدة تماماً".

استغرق الأمر حوالي ساعة لتحليل هذا النموذج بأكمله والعثور على دليل قوي لكوكب جديد في مكان معين، لذلك يعتقد العلماء أنه سيكون هناك مكان مهم لهذه الأنواع من التقنيات حيث تصبح مجموعات البيانات المتاحة للعلماء أكبر.