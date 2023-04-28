نقابة المهندسين تتابع إجراءات معالجة انهيار جدار استنادي بغزة

قالت نقابة المهندسين إنها تابعت ميدانيا تداعيات انهيار جدار استنادي بين عمارة قائمة وعمارة قيد الانشاء في حي تل الهوى بمدينة غزة مساء أمس.

وأضافت النقابة أن نقيب المهندسين شارك على رأس وفد يشمل هيئة المكاتب الهندسية وأصحاب اختصاص للاطلاع وأخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة.

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وبينت أن طواقم الجهات الرسمية من الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي والدفاع المدني وبلدية غزة ساهمت في الدعم الفني واللوجيستي لتأمين السلامة الإنشائية للمباني المحيطة بالموقع.

وأكد نقيب المهندسين أ.د.محمد عرفة أن النقابة تقوم بتدقيق كافة المخططات والتأكد من صحتها فضلا عن متابعة إجراءات الإشراف الهندسي من خلال وحدة الإشراف وضبط الجودة التابعة للنقابة، مضيفا أن النقابة تقوم حاليا بتطوير إجراءات ضبط جودة التصاميم والإشراف الهندسي.

وكشفت النقابة أنها ستعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الجمعة الموافق 28/04/2023 في المقر الرئيس لنقابة المهندسين بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة ونقيب المهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية والخبراء والاستشاريين للوقوف على أسباب حدوث هذا الانهيار وتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.