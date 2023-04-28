فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة جديدة لثقب أسود هائل تكشف عن الظواهر العنيفة حوله

امرأة تايلاندية "تقتل 12 من أصدقائها بالسيانيد"

نقابة المهندسين تتابع إجراءات معالجة انهيار جدار استنادي بغزة

توتنهام ينتفض في تعادل مثير مع مانشستر يونايتد

تحذير من وباء جديد قد يكون أسوأ 100 مرة من "كوفيد"!

احذر.. "مرض خطير" مرتبط بكثرة التبول

الداخلية تعقب على انهيار سور بناية في غزة

الاحتلال يحول الأسير محمود عياد من مخيم الدهيشة لـ"الإداري"

علقم: تدنيس "بن غفير" للإبراهيمي محاولة لترميم هزيمته في الأقصى

الصداقة يتعاقد مع مدرب جديد ولاعبين

توتنهام ينتفض في تعادل مثير مع مانشستر يونايتد

28 ابريل 2023 . الساعة 01:24 بتوقيت القدس
...
توتنهام ينتفض في تعادل مثير مع مانشستر يونايتد

قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

وبهذا التعادل عزز يونايتد أقدامه في المركز الرابع إذ يبتعد بفارق ست نقاط أمام توتنهام خامس الترتيب وتتبقى له مباراتان مؤجلتان لتتقلص تماما آمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة منخفضة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وضاعف ماركوس راشفورد تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول مستغلا تمريرة من برونو فرنانديز ليتفوق على إريك داير ويضع الكرة في الشباك.

وأعاد الظهير بيدرو بورو فريقه إلى المباراة في الدقيقة 56 عندما سدد الكرة في الشباك بعد أن تصدى لاعبو يونايتد لمحاولة من هاري كين.

ورفع الهدف معنويات الفريق وصنع عدة فرص قبل أن يسجل سون هيونج-مين هدف التعادل في الدقيقة 79 من عرضية لعبها كين لينقذ نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ميسون.

تويتر تويتر
#مانشستر يونايتد #دوري الأبطال #توتنهام هوتسبر #الدوري الانجليزي الممتاز

متعلقات

الأكثر قراءة