الداخلية تعقب على انهيار سور بناية في غزة

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن الأجهزة المختصة بالوزارة تلقت مساء اليوم الخميس، إشارة من المواطنين تفيد بانهيار السور الخارجي لإحدى البنايات السكنية بمنطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة، وذلك بفعل أعمال حفريات لإنشاء بناية مجاورة.

وأضحت الداخلية في تصريح مكتوب، أنه فور تلقيها الإشارة هرعت الأطقم المختصة بالشرطة والدفاع المدني إلى المكان وقامت على الفور بإخلاء البناية المذكورة من سكانها مؤقتاً كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأضافت: "تتابع الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين إجراء الفحص الفني من قبل الفرق الهندسية بالجهات الحكومية المختصة والتأكد من سلامة البناية بشكل كامل".

المصدر / فلسطين أون لاين