القسام يزف قائدًا ميدانيًا توفي بعد صراعٍ مع المرض

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد قادتها الميدانيين من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع مرض السرطان.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري القائد الميداني محمد عطاالله السحار (29 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر / فلسطين أون لاين