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أبو مرزوق: تهنئة المفوضية الأوروبية للاحتلال بالنكبة دعاية رخيصة

27 ابريل 2023 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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اعتبر رئيس مكتب العلاقات الدولية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق أن تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للاحتلال الإسرائيلي في ذكرى النكبة ‏ليست أكثر من حملة دعاية رخيصة لتبييض أقذر احتلال يستمر في القتل والعنصرية والعدوان منذ 75 سنة.

وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس: "إن ‏شرقنا العربي سيعود مزدهراً بعد زوال الاحتلال الذي زرعتموه في أرضنا، والفتن والفرقة التي زرعها استعماركم لأوطاننا".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعثت في تسجيل مصور على تويتر، برسالة تهنئة يوم أمس، بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال (النكبة)، واصفة بأنه "الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط" ومدعية أن (إسرائيل) جعلت "الصحراء تتفتح حرفياً"

وزعمت "قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال (إسرائيل)، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #النكبة #الاحتلال #موسى أبو مرزوق #المفضية الأوروبية

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