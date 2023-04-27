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حماس تنعى الشهيد أحمد طه وتؤكد استمرار المقاومة دفاعًا عن الأقصى

27 ابريل 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الشهيد أحمد يعقوب طه (39 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال بعد محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن، مساء اليوم، شمال سلفيت.

وفي بيان النعي تقدمت حماس بالتعزية لذوي الشهيد ومحبيه، وأكدت أن مقاومة شعبنا ماضية بعنفوان وثبات حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية في تحرير الأرض وتطهير المقدسات وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.

وشددت الحركة على أن أبناء شعبنا لن يقفوا صامتين أمام تدنيس المقدسات، وسيبقون أوفياء بالدفاع عنه.

وجددت حماس دعوها إلى جماهير شعبنا إلى مواصلة الحشد في الفجر وفي صلاة الجمعة دفاعاً عن الأقصى وإفشالاً لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #سلفيت #الشهيد أحمد طه

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