ردود فعل غاضبة لتهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للاحتلال بذكرى نكبة فلسطين

انتقدت أوساط عربية وفلسطينية تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي هنأت فيها الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى "يوم الاستقلال" (النكبة)، ولم تشر إلى تهجير الشعب الفلسطينية ومأساته قبل 75 عاما.

وأدانت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، بأشدّ العبارات تصريحات "أورسولا فون دير لاين" واصفةً هذه التصريحات بـ "الإجراميّة والمنحازة للكيان الصهيوني".

وعدّت الشعبية، في بيان الخميس، أنّ هذه التصريحات المَشينة التي تضمّنت تهنئةً للكيان على جريمته التي ارتكبت بحقّ الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى اختلاق الأكاذيب واستخدام العبارات التمييزيّة؛ تثبت مجدّدًا بأنّ الاتحاد الأوروبي شريكٌ للكيان الصهيوني في عدوانه واحتلاله.

ودعت الاتحاد الأوروبي "للاعتذار لشعبنا على مسلسلٍ طويلٍ من الانتهاكات والممارسات واستمرار دعمه غير المحدود للكيان بالمال والسلاح، ومنحه الحصانة والإفلات من جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني".

بدورها عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن استيائها من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، معتبرة أنها تحمل "سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضا وشعبا، والتي ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة.

كما انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات التي أدلت بها أورسولا فون دير لاين، والمتعلقة بـ "نشأة (إسرائيل)".

واعتبر أبو الغيط، على لسان المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي، اليوم الخميس، أن "هذه التصريحات لا تعد فقط مسيئة للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة، وإنما أيضا تعكس تماهيا كاملا مع الرواية الإسرائيلية، وهو أمر يدعو للأسف".

وقال إن التصريحات "تجاهلت على نحو كاشف حقيقة الاحتلال وممارساته، وسلب حقوق الفلسطينيين، وتهجيرهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان، والتي يصر المسؤولون الأوروبيون دوما الإشارة إليها في أحاديثهم.

وأكد الأمين العام، أن المسارعة بتهنئة (إسرائيل) بـما يعتبره البعض إنجازات، تخفي إنكارا للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعثت في تسجيل مصور على تويتر، برسالة تهنئة يوم أمس، بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال (النكبة)، واصفة بأنه "الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط" ومدعية أن (إسرائيل) جعلت "الصحراء تتفتح حرفياً"

وزعمت "قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال (إسرائيل)، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد".

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المصدر / وكالات