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كتائب القسام توقف استقبال التبرعات المالية عبر "البيتكوين"

27 ابريل 2023 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء اليوم الخميس عن وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية؛ مشيدة بدعم جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للمقاومة الفلسطينية.

وقالت الكتائب في تصريح صحفي، إنها "قررت وقفت استقبال التبرعات المالية عبر "البيتكوين" الرقمية؛ حرصاً منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة".

وأكدت ضرورة استمرار التبرع للقسام بمختلف الطرق المتاحة.

وتقدمت كتائب القسام من جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بخالص الشكر والتقدير؛ على دعمهم المالي المتواصل للمقاومة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل.

 وتابعت "نسأل الله أن يجعل جهادهم بمالهم في موازين حسناتهم وأن يعظم لهم الأجور".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #البيتكوين #المقاومة الفلسطينية

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