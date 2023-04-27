كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض.. وناسا تحذر من خطره

أعلن علماء فلك أن كويكبا ضخما بحجم برج إيفل، كان على مقربة من كوكبنا، أمس الأربعاء، وسافر بسرعة هائلة تصل إلى 38922 ميلا في الساعة (62638 كم/الساعة)، بينما حذرت ناسا من خطره.

واقترب كويكب (إتش في5 2006)، الذي يبلغ قطره حوالي 300 متر، من الأرض على مسافة 2.4 مليون كيلومتر، وهي أقرب نقطة للكويكب من الأرض خلال هذا القرن، حسبما جاء في بيان معهد الرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وبحسب بيان الأكاديمية "أحد أكثر الكويكبات القريبة من الأرض إثارة للاهتمام هو (إتش في5 2006)، ، الذي يقترب من (الأرض) على مسافة 2.4 مليون كيلومتر يوم 26 أبريل، فيما سيقترب الكويكب مرة أخرى من الأرض فقط في أبريل 2081".

ووفق المعهد فإن هذا الكويكب كبير إلى حد ما، حيث يبلغ طوله 300 متر ويبلغ سطوعه 15 درجة، وله شكل كروي، وقد تم اكتشافه في 19 أبريل 2006.

وصنفت وكالة ناسا الكويكب 2006 HV5 في وقت سابق على أنه "يحتمل أن يكون خطيرا" (PHA) لأنه كبير بما يكفي لإحداث أضرار كبيرة في حالة الاصطدام.

وينتمي 2006 HV5 إلى ما يسمى بمجموعة آتن من الكويكبات، والتي تجعلها مداراتها جميعا قريبة من الأرض.

كما أنه يعد واحدا من أكثر من 31 ألف جسم قريب من الأرض (NEO) تم تحديدها حتى الآن، ويعتقد أن العديد منها ينتظر اكتشافها في ظلام الفضاء.

المصدر / وكالات