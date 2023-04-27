اشتهر بتلاوته العذبة ومواقفه الطريفة.. وفاة القارئ المصري الشاب عبد الله كامل

أعلن مركز التوحيد الإسلامي بولاية نيوجيرسي الأميركية اليوم الخميس وفاة القارئ المصري الشيخ عبد الله كامل عن عمر يبلغ 38 عاما.

واتجه الراحل إلى أميركا ليؤم المسلمين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وهي عادة نهجها في سنوات ماضية.

وقال مسجد التوحيد في نعيه المنشور على فيسبوك "بقلوب مثقلة، نعلن وفاة حبيبنا فضيلة الشيخ عبد الله كامل الذي قادنا في صلاة التراويح العام الماضي وصلاة العيد هذا العام".

وأضاف "لقد كان قارئًا شهيرًا عالمياً للقرآن، وكانت تلاوته مصدر راحة وإلهام لنا جميعًا، وصوته ملأ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، وسنظل نخلد ذكريات تلاوته الجميلة".

وعُرف القارئ والشاعر الشاب بين الناس بعدد من الفيديوهات على اليوتيوب، سواء بصوته الندي أو إنشاده العذب أو بعض الفيديوهات التي تحمل روحا فكاهية.

ولد الشيخ عبد الله كفيف البصر سنة 1985 بقرية المشرّك القبلي في محافظة الفيوم، وحفظ القرآن الكريم في طفولته بطريقة براين.

تخرج من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2005، وشارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي عام 2015 قدمت على قناة الفجر الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول.

وقد خيّم الحزن على رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم الإسلامي، بعد أن أعلن عن وفاة الشيخ عبد الله كامل.

وقد نعاه الكثير من مشاهير الدعوة والتلاوة في العالم العربي، ومنهم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقًا، وكذلك القارئ الشهير مشاري راشد العفاسي.

المصدر / وكالات