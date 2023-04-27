"العمل" تدين جريمة اغتيال العامل وردة وتحمل الاحتلال المسؤولية

أدانت وزارة العمل بغزة جريمة اغتيال العامل أمين وردة (58 عاما) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في مكان عمله بالداخل المحتل.

وقالت الوزارة العمل في تصريح مساء اليوم الخميس: "ننظر ببالغ الخطورة إلى الجريمة الكبيرة التي ارتكبها قُطعان المستوطنين، والتي أودت بحياة العامل أمين عبد القادر حسن وردة 58 عاما، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأعربت عن ادانتها جريمة اغتيال "وردة"، وحملت سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن الجريمة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا، وتوفير الأمن والأمان لجميع عمالنا في الداخل المحتل، وإعطائهم كافة حقوقهم العمالية.

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واعتبرت وزارة العمل ما جرى جريمة لا يجب السكوت عليها، "حيث تم اغتيال العامل وردة في مكان عمله بالداخل المحتل".

وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع عائلة شهيد لقمة العيش، ووقوفها إلى جانبهم في هذا المصاب الأليم.

المصدر / فلسطين أون لاين