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محدث الاحتلال يقتل شاباً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بسلفيت

27 ابريل 2023 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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استشهد شاب مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنودا قرب مستوطنة "أريئيل" أطلقوا النار تجاه شاب كان يستل سكينا، وأصابوه بجراح بالغة.

وأعلنت شرطة الاحتلال، عن إصابة واحدة بالهلع في صفوف المستوطنين جراء عملية الدهس والطعن.

وقالت شرطة الاحتلال، إن محاولة عملية مزدوجة تمثلت في عملية دهس وطعن وقعت عند نقطة حراسة عند مدخل مستوطنة "أريئيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #عملية طعن #سلفيت #الشهيد أحمد طه

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