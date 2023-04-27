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الاحتلال يواصل حصار أريحا وإصابات باعتداءات للمستوطنين في الأغوار ونابلس

الاحتلال يُواصل حصار أريحا واعتداءات للمستوطنين بالأغوار

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بالفيديو والصور الاحتلال يواصل حصار أريحا وإصابات باعتداءات للمستوطنين في الأغوار ونابلس

27 ابريل 2023 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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تواصل قوات الاحتلال حصار مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، وتشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار، وسط اعتداءات وانتهاكات للمستوطنين.

وتنصب قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على مداخل أريحا، واعتقلت منذ أمس واليوم الخميس 10 مواطنين أثناء مرورهم عبر تلك الحواجز.

كما تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الــ20 على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

 كما أوقفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف وفتشتها باستفزاز أعاقت تحركها على حواجز المدينة.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

وأصيب 4 مواطنين، اليوم الخميس، باعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي نابلس، هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين المسلحين مركبات المواطنين ومنازلهم والبيوت البلاستيكية، قرب مدخل قرية عين شبلي شرق نابلس.

كما قطع المستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون معمرة، من أراضي قرية قريوت جنوب المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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