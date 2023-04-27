عائلة غزية تعلن استشهاد نجلها في "الداخل" وتحمّل الاحتلال المسؤولية

أعلنت عائلة وردة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد نجلها الحاج أمين عبد القادر وردة (59 عاماً) خلال عمله في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م، ليرتفع بذلك عدد شهداء لقمة العيش من قطاع غزة في الداخل المحتل إلى سبعة.

وقالت العائلة في بيان مقتضب: إن "الحاج أمين عبد القادر وردة انقطع التواصل معه لمدَّة 5 أيام قبل أن يصلنا نبأ استشهاده، ونحمّل الاحتلال ومستوطنيه المسؤولية عن هذه الجريمة".

وطالبت العائلة بالحصول على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

اقرأ أيضاً: وفاة عامل من غزة بحادث سير في أراضي الـ48

ويوم الجمعة الماضية (21 إبريل)، نعى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمَّال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، العامل فوزي محمد الجبلي (59 عامًا)، الذي توفي على إثر تعرّضه لنوبة قلبية خلال عمله في مدينة رهط بالنقب المحتل، وهو سادس شهيد من عمال غزة الذين ارتقوا خلال عملهم في الداخل المحتل.

وحذَّر من استمرار تصاعد وفاة العمال والتي تشير إلى حجم المخاطر التي يتعرَّض لها العمال في مواقع العمل الإسرائيلية التي تفتقر لأدنى مقوّمات إجراءات السلامة المهنية، بسبب جشع أرباب العمل في دولة الاحتلال ودفع العمال الفلسطينيين للقيام بأعمال خطرة، مشدّدًا، أن الأمر يستدعي إرسال لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال.

المصدر / فلسطين أون لاين