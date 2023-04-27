خدمات البريج يفاوض مدرّبًا رفحيًّا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

دخل مجلس إدارة نادي خدمات البريج في مفاوضات مع المدرّب نادر النمس لتولّى مهمَّة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وتوصَّل الطرفان لاتفاق مبدئي بينهما، بانتظار التفاهم على الأمور المالية، ومن ثم الإعلان عن تولّى النمس لمهمته رسميًا.

ويمتلك المدرّب النمس خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، حيث درَّب عدَّة فِرق أبرزها القطبين شباب وخدمات رفح، وخدمات المغازي والقادسية وخدمات جباليا والمجمع الإسلامي وأهلي بيت حانون وآخرهم خدمات خان يونس.

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ويسعى مجلس إدارة خدمات البريج لترتيب أوراق الفريق، من أجل المنافسة بقوة الموسم القادم، بانتظار تعيين المدرب الجديد لتلبية احتياجاته وجلب عدَّة صفقات.

ورفض النادي جميع للعروض المقدَّمة لأبرز لاعبيه خاصة الثلاثي ( إبراهيم وشاح وأحمد الكرنز وبهاء الدعالسة)، من أجل المحافظة على قوام الفريق، والظهر بشكل مشرّف في الموسم الجديد.