هجوم سيبراني يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في (إسرائيل)

قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أنحاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في أعقاب هجوم سيبراني.

ومن بين المناطق التي قطع عنها الكهرباء، (تل أبيب)، بئر السبع، الخضيرة، "بيتاح تيكفا"، عكا، وغيرها.

وجاء الانقطاع بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال (تل أبيب) إلى جنوبها، غير أن مسؤولًا إسرائيليًّا استبعد أن يكون سبب انقطاع الكهرباء هجومًا سيبرانيًّا.

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، فإن محطة توليد الكهرباء حيفا توقفت عن العمل، نتيجة للضغط الزائد.

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وتسبَّب انقطاع الكهرباء بتعطيل إشارات المرور، ما تسبب بازدحام مروري كبير في عدَّة مفترقات طرق.

وطالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسير في شوارع بديلة والامتناع عن الوصول إلى المفترقات المزدحمة.

كذلك تسبَّب انقطاع الكهرباء بتعطيل العمل في المجمَّعات التجارية وشوارع وأماكن عمل ومؤسسات.

وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء، نشر قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" في تلغرام: "هل العتمة جميلة، يا (إسرائيل)؟ هل لديكم كهرباء؟ هل هذا الهجوم جيد؟ هل تريدون المزيد؟ هل تريدون تعطيل الإنترنت والاتصالات؟ مهاجمة الكهرباء كان لمجرد التسلية".

المصدر / فلسطين أون لاين