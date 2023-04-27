شباب رفح يوافق على رحيل مهاجمه

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وافق مجلس إدارة نادي شباب رفح خلال جلسته الأسبوعية على رحيل لاعبه محمد النمس، بناء على طلبه.

وأكد المجلس أنه سيتم منح اللاعب النمس كتاب الاستغناء، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية معه، مشيرًا إلى أنه لن يقف عثرة في طريقه، ويتمنَّى التوفيق له.

ويعتبر النمس اللاعب الثالث الذي يوافق النادي على رحيله، بعدما غادر إبراهيم النتيل في وقت سابق لصفوف الأهلي الفلسطيني، والموافقة على طلب نادي بلاطة لاستعارة حارس المرمى عبد الله شقفة.

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ويتطلع الزعيم للمنافسة بقوة على البطولات الموسم القادم، حيث تعاقد في وقت سابق مع اللاعب عماد السماعنة واستعاد اللاعب سعيد السباخي وزميله ناصر أبو قرشين.

ويدرس مجلس الإدارة العديد عدَّة عروض لاستعارة مجموعة من لاعبيه لأندية مختلفة، خاصة لحراس المرمى الثلاثة (عبد الله أبو غزة، وباسل الصباحين، وعبد الباري بدوان).