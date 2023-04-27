بالأسماء.. رابط فحص المقبولين في قرعة الحج 2023 بالضفة الغربية

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - فلسطين رابط فحص قرعة أسماء المقبولين في قرعة الحج لموسم 1444 هجري /2023 ميلادي.

ويمكن الوصول مباشرة إلى الرابط الخاص لمعرفة أسماء المقبولين لموسم الحج 2023 والخاص بالضفة الغربية من خلال الضغط هنــــــــــا،

وكما يمكنكم الوصول إلى رابط فحص المقبولين في قرعة الحج لنفس العام والخاص بقطاع غزة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــا.

وحول التفاصيل المتعلقة بالحج لهذا العام، جاءت على هذا النحو:

تفاصيل قرعة الحج لموسم 2023-1444ه pic.twitter.com/Do5sR44NqK — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 27, 2023

كشف أسماء الفائزين بقرعة الحج لموسم 2023 بالضفة الغربية



ونشرت الوزارة كشف أسماء الفائزين بقرعة الحج لموسم 2023 بالضفة الغربية، ويمكن تحميله من خلال الضغط هنــــــا

ونشرت الوزراة على صفحتها على الفيس بوك، أسماء الحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام 2023-1444 في محافظة رام الله والبيرة



















المصدر / فلسطين أون لاين