قيادي يدعو للحشد في الأقصى غدًا والوقوف سداً أمام أطماع الاحتلال

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ سامح عفانة، إلى المشاركة الواسعة في حملة الفجر العظيم غداً بالمسجد الأقصى، وذلك في جمعة "باب الرحمة"، رداً على اعتداءات الاحتلال الأخيرة على المصلين في مصلى باب الرحمة.

وقال عفانة:" إننا ندعوكم لإحياء الفجر العظيم غداً الجمعة الموافق 28 نيسان/ أبريل، فلا تبخلوا على الأقصى والقدس وفلسطين، لأنهم يستحقون".

وأكد على ضرورة تلبية أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وكل مسلم يستطع الوصول للمسجد الأقصى للنداء، لأننا نعيش واجب الوقت والزمان لشد الرحال للمسجد المبارك.

وشدد على أهمية الوقوف سداً منيعاً أمام أطماع الاحتلال والمستوطنين، والساعية لتقسيم الأقصى زمانياً أو مكانياً، مشيراً إلى أن أطماع الاحتلال لا تزال مستمرة، ولا تزال اعتداءاته واقتحاماته متواصلة.

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وذكر عفانة أن اعتداءات الاحتلال الأخيرة في مصلى باب الرحمة، دليل قاطع على تواصل عدوان الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وأشاد بالدور البطولي الذي رسمه المرابطون في الأقصى، خلال شهر رمضان، بعد تلبية نداء شد الرحال وإعمار المسجد المبارك، تعبداً لله أولاً ومراغمة للأعداء ثانياً.

ودعت جهات فلسطينية ومقدسية، الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، للمشاركة الفاعلة في أداء صلاة الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد للمشاركة في جمعة 28 نيسان/ أبريل، “فجر باب الرحمة”، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال على مصلى باب الرحمة والمسجد الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين