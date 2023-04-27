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النيابة العامة: التحقيقات الأولية تثبت "التهمة" على شركة محلية بالنصب

27 ابريل 2023 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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النيابة العامة في غزة

أكدت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها "باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادّعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين".

وقال المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة، في بيان صحفي مقتضب: إن التحقيقات الأولية تشير إلى ثبوت الإدّعاء، وعليه تمَّ إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمَّة القضية".

وأوضحت أن "إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة، وسيتم التصرّف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات".

وجدَّدت النيابة العامة التأكيد على "حرصها على صون وحماية حقوق ومقدَّرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#النيابة العامة #التجارة الإلكترونية #نصب واحتيال #شركة تكنو إليت ميديا

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