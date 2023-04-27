صحيفة: تقلّص المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في (إسرائيل)

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الخميس النقاب عن انخفاض احتياطات الأسلحة الأمريكية الموجودة في مستودعات الأسلحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما ذكرته المصادر للصحيفة العبرية، فإنه تمَّ إخراج كمية كبيرة من الذخيرة الأمريكية الموجودة في (إسرائيل) عبر ميناء أسدود خلال عطلة يوم السبت حتى لا تلفت انتباه أحد من الإسرائيليين.

ويقول مصدر أمني إسرائيلي بأن هذه المستودعات تعتبر أيضًا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ويحق له استخدامها في حالة وقوع حالة طوارئ، ويضيف بأنه تم نقل معظم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا بعد انتهاء معظم احتياطي الأسلحة لدى الغرب.

اقرأ أيضًا: تعرف على السلاح السري للرئيس "بايدن" خلال الانتخابات

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أكد هذه التقارير، ومسؤول أمني إسرائيلي حذَّر من هذا الإجراء في ظل ارتفاع التهديدات الأمنية ضد (إسرائيل) وتقارب الساحات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله "لا يُعرف في هذه المرحلة متى سيتم تجديد مخزونات الأسلحة في (إسرائيل)، حيث يعتمد ذلك على وتيرة إنتاج الذخيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي عملية ستستغرق وقتًا".

من جهتهم قال مسؤولون إسرائيليون سابقون في المؤسسة الأمنية يصفون التقارير التي تتحدَّث عن نقل الذخيرة الأمريكية من المستودعات في (إسرائيل) إلى أوكرانيا ودول الغرب أنه بمثابة "تغيّر في الأولويات" بالنسبة للإدارة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

المصدر / فلسطين أون لاين