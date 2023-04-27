خلفاً لـ"ثابت".. "أبو ندى" يتسلَّم مهامه وكيلًا لوزارة التربية والتعليم

تسلَّم الدكتور خالد محمود أبو ندى، اليوم الخميس، مهام منصبه وكيلاً لوزارة التربية والتعليم العالي خلفاً للدكتور زياد محمد ثابت بعد وصوله لسنِّ العطاء.

وعُقدت مراسم التسليم والاستلام في مقر وزارة التربية والتعليم العالي بحضور الوكلاء المساعدين والمديرين العامّين ومديري التربية والتعليم.

من جهته، قال ثابت:" نُسلّم اليوم المهمَّة للدكتور خالد أبو ندى كوكيل للوزارة وندعو الله له بالنجاح والتوفيق والتميّز"، مقدّماً آيات الشكر والتقدير لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي كلمته، قال الوكيل الجديد للوزارة خالد أبو ندى: "أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحمل هذه الأمانة، وسنبذل كل الجهد بالتعاون مع جميع طواقم الوزارة لخدمة أبناء شعبنا"، معرباً عن تقديره للدكتور زياد ثابت على جهوده الكبيرة والإنجازات التي حقَّقتها وزارة التربية والتعليم العالي في عهده.

يُذكر أن الدكتور خالد أبو ندى يحمل درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي، وله العديد من الإسهامات في البحث العلمي، وشارك في لجنة وضع المناهج التعليمية الفلسطينية للمرحلة الإعدادية والثانوية، وفي مؤتمرات وندوات في فلسطين وخارجها، كما أنه صاحب رؤى وفلسفة تطويرية في المجال التعليمي.

كما عمل معلّماً في المدارس وأكاديمياً في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وشغل عدَّة مناصب منها عميد شؤون الطلبة، وعميد القبول والتسجيل في جامعة الأقصى.





المصدر / فلسطين أون لاين