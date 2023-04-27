"فلسطينيي أوروبا" يستعد لعقد مؤتمره السنوي في السويد

مالمو-غزة/ جمال غيث:

تستعد لجان مؤتمر فلسطينيي أوروبا لعقد الدورة الـ20 من مؤتمرها السنوي في مالمو جنوب السويد، تحت شعار"75 عامًا وإنّا لعائدون".

وأكد رئيس المؤتمر أمين أبو راشد، أن فعاليات المؤتمر من المقرر أن تنطلق صباح يوم 27 مايو/ أيار المقبل، بحضور مجموعة واسعة من البرلمانيين والسياسيين والناشطين السويديين والأوروبيين، والشخصيات الفاعلة في المجالات كافة من أوروبا ومختلف دول العالم.

وقال أبو راشد لصحيفة "فلسطين": إن المؤتمر سيتضمن إقامة مهرجانات وورش عمل بلغات مختلفة أبرزها العربية والإنجليزية والسويدية، مشيرًا إلى أن الهدف منها تسليط الضوء على جميع مفاصل القضية الفلسطينية.

وبيَّن أن نحو 34 لجنة متخصصة تعمل من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر بمختلف جوانبه الفنية واللوجستية، مؤكدًا أن التحضيرات النهائية للمؤتمر تسير بالطريق الصحيح.

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وأضاف أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا مشروع كل إنسان حر يرفض الظلم الواقع على أهلنا في فلسطين المحتلة، مشيدًا بالاحتضان الجماهيري للمؤتمر من أبناء الجاليات في أوروبا عمومًا والسويد على وجه الخصوص، ودور الناشطين والأحزاب السويدية المناصرة لفلسطين.

وعقد أول مؤتمر لفلسطينيي أوروبا عام 2003، وهو يعد مناسبة سنوية دائمة، يعقد بالتعاون مع الجمعيات الفلسطينية بالدول الأوروبية، للتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم المحتلة منذ عام 1948، وأن اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا جزء أصيل من شعبنا.