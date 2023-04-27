وظائف شاغرة في أكاديمية الناشئين بمدينة غزة

تعلن Juniors Academy "أكاديمية الناشئين" حاجتها لتوظيف عدد من مدرسات رياض الأطفال:

معلمة لغة إنجليزية عدد2

-معلمة لغة فرنسيه عدد2

معلمة تعليم اساسي عدد2

معلمة قاعدة نورانية

آذنه عدد1

• الواجبات والمهام المطلوبة :

- تعليم الأطفال باستخدام تقنيات الذاكرة الخارقة وخرائط العقل

- تأسيس الأطفال في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية لمرحلة kg0.kg1.kg2 مستمع البستان والتمهيدي

• المؤهلات والشروط المطلوب توافرها في المتقدمات:

- حاصلة على الشهادة الجامعية دبلوم أو بكالوريوس

- خبرة سنتين على الأقل في مجال رياض الأطفال

- النطق الصحيح للحروف باللغتين العربية والإنجليزية

- القدرة على ضبط وإدارة الفصل الدراسي

- التعامل الحسن مع الأطفال

- يفضل أن تكون من سكان منطقة (غزة) أو محيطها

-القدرة على عمل الأنشطة الهادفة المختلفة

• ملاحظات مهمة :

1. سيتم التواصل مع المرشحات اللواتي تنطبق عليهن شروط التسجيل بعد انتهاء التسجيل

2. سيتم عمل مقابلة شخصية للمرشحات للوظيفة

3. سيتم عقد دورة تدريبة خاصة للمرشحات للوظيفة بعد المقابلة الشخصية.

4. هناك فترة تجريبية محددة للعمل يتم الاتفاق عليها لاحقا حسب خبرة المرشحة للعمل

5. التسجيل فقط من خلال ارسال السيرة الذاتية للمتقدمة على صفحة الأكاديمية من خلال الضغط ( هنا ) مع التأكيد على ضرورة إحضار شهادة حسن سير وسلوك عدم محكومية بتاريخ تقدم الطلب عند المقابلة

6-يبداء التسجيل في تاريخ 24/4/2023وينتهي بتاريخ 30/4/2023. من الساعة ٩ صباحاً حتي 2 مساءٍ .

• للاستفسار: يمكنكم التواصل مع ادارة الروضة على جوال 0592812262

أو زيارتنا في مقر الروضة، عنواننا: غزه الرمال شارع زكي خيال مقابل مدرسة مصطفى حافظ