جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية "توجيهي" 2022-2023 في فلسطين

نشرت لجنة الامتحانات في إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، يوم الأربعاء 26 إبريل 2023، جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لسنة (2022-2023) "توجيهي".

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين معالي الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، في تصريح صحفي، إن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "توجيهي" لسنة (2022-2023)، ستبدأ صباح يوم الأحد الموافق 21/5/2023 للفرعين العلمي والأدبي في الجزء التحريري، وتنتهي امتحانات الفرع العلمي يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، بينما تنتهي امتحانات الفرع الأدبي يوم الأحد الموافق 18/6/2023.

وفيما يخص الجزء الثاني والأخير من الامتحانات وهو الامتحان الشفهي، سيبدأ في صباح يوم الأحد الموافق 14/5/2023 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023م، ويجرى الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف فقط.

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ويرفق لكم موقع " " جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية "توجيهي" لعام (2022-2023) للفرعين العلمي والأدبي، كالتالي:





