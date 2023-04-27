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جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية "توجيهي" 2022-2023 في فلسطين

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جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية "توجيهي" 2022-2023 في فلسطين

27 ابريل 2023 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية توجيهي 2023 في فلسطين.jpg

نشرت لجنة الامتحانات في إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، يوم الأربعاء 26 إبريل 2023، جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لسنة (2022-2023) "توجيهي".

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين معالي الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، في تصريح صحفي، إن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "توجيهي" لسنة (2022-2023)، ستبدأ صباح يوم الأحد الموافق 21/5/2023 للفرعين العلمي والأدبي في الجزء التحريري، وتنتهي امتحانات الفرع العلمي يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، بينما تنتهي امتحانات الفرع الأدبي يوم الأحد الموافق 18/6/2023.

وفيما يخص الجزء الثاني والأخير من الامتحانات وهو الامتحان الشفهي، سيبدأ في صباح يوم الأحد الموافق 14/5/2023 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023م، ويجرى الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف فقط.

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ويرفق لكم موقع "" جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية "توجيهي" لعام (2022-2023) للفرعين العلمي والأدبي، كالتالي:

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#توجيهي #الثانوية العامة الأزهرية

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