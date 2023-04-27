كينيا.. عشرات القتلى في مذبحة ذاتية تطبيقًا لدعوة "الصيام حتى الموت"

انتشلت السلطات الكينية، ثماني جثث جديدة، في غابة شاكاهولا شرق البلاد، ليرتفع عدد الوفيات المرتبطة بجماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد وما أسمته "للقاء يسوع" إلى 98 شخصًا، كما ذكر مصدر في الشرطة الكينية.

وكانت السلطات أعلنت مساء الثلاثاء توقف البحث عن مقابر جماعية بهدف تشريح الجثث وفتح مشرحة مخصصة لذلك، لكنها استأنفت عمليات البحث أمس الأربعاء.

وصرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس "واجهتنا صعوبة كبيرة بسبب المطر لكن في نهاية المطاف انتشلنا ثماني جثث".

وأكد المصدر أن "العمليات ستتواصل اليوم الخميس.

وكان محافظ المنطقة رودا أونيانشا قد صرَّح أن عمليات البحث سمحت بالعثور على 39 شخصًا على قيد الحياة في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 325 هكتارًا شملها المسح من قبل المحققين، وأن 22 شخصا اعتقلوا.

اقرأ أيضًا: وفاة أكبر تلميذة في العالم عن ناهز 99 عاماً

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "غود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي الذي قال إن الموت جوعًا "يرسل الأتباع إلى الله".

وقد أوقف بعدما سلَّم نفسه للسلطات في 14 نيسان/إبريل خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة. ويفترض أن يمثّل أمام القضاء في الثاني من أيار/مايو.

وسبّب الكشف عما يسمَّى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.

وقال حسن موسى المسؤول في الصليب الاحمر الكيني لفرانس برس إنه تمَّ الإبلاغ عن اختفاء 311 شخصا "بينهم 150 قاصرًا" في ماليندي.

وأوضح أن "هؤلاء هم أشخاص معظمهم من كينيا لكن بينهم مواطنون من تنزانيا ونيجيريا"، مشيرًا إلى أن "بعضهم فقدوا منذ سنوات".

المصدر / فرانس برس