مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في الأغوار الشمالية

اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على رعاة أغنام في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الرعاة في منطقة الساكوت صباح اليوم، واحتجزوا قطيعًا من الأبقار تعود للمواطن فوزي أبو مطاوع، مشيرًا إلى أن المستوطنين يعتدون على الرعاة في المنطقة بشكل متواصل منذ أيام.

وكان مستوطنون أقاموا قبل أيام حظيرة أبقار في المنطقة، وسط تخوفات من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية رعوية.

يذكر أن المستوطنين يعتدون على الرعاة بشكل شبه يومي في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، ويجبرونهم على مغادرة المراعي، وفي المقابل، تنتشر العديد من البؤر الاستيطانية الرعوية في المنطقة، ويستولي المستوطنون بموجبها على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية.

المصدر / فلسطين أون لاين