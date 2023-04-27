السودان.. دول عربية تواصل عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا دول أجنبية

واصلت دول عربية، اليوم الخميس، عمليات الإجلاء لمواطنيها ولرعايا دول أجنبية من السودان، وفق ما أعلنته السعودية ومصر وتونس والمغرب والعراق، في بيانات رسمية.

ومنذ 15 إبريل/ نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها 512 قتيلًا و4 آلاف و193 مصابًا، وفق أحدث إعلان لوزارة الصحة.

وأجلت الرياض، أمس الأربعاء، 119 مواطنًا و2232 أجنبيًّا، وفق إحصاء لبيانات نقلتها اليوم وكالة الأنباء السعودية، معلنة "وصول 13 مواطنًا إلى مدينة جدة بخلاف 1674 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة"، قادمين من السودان من خلال إحدى السفن التابعة للملكة.

وأوضحت أنه "بذلك يصل إجمالي من تمَّ إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 بينهم 114 مواطناً سعودياً، و2034 شخصًا ينتمون لـ62 جنسية". وأفادت الوكالة بـ"وصول خمسة مواطنين إلى جدَّة بخلاف 198 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة".

ومساء أمس، أعلنت القاهرة عن إجلاء 1140 مصريًّا من السودان برًّا وجوًّا، ليرتفع إجمالي العائدين إلى 2679.

كما شهد مطار تونس قرطاج الدولي، مساء أمس، وصول طائرة عسكرية على متنها 46 من رعايا البلاد الذين تمَّ إجلاؤهم من السودان، وفق مراسل الأناضول.

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بدورها؛ أعلنت الخارجية المغربية في بيان الأربعاء، عن إجلاء 293 شخصًا من رعاياها الموجودين بالسودان، وذلك على خلفية القتال الدائر هناك.

فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان منفصل تخصيص طائرتين لإجلاء رعاياها العالقين في السودان، دون تفاصيل أكثر.

والسبت الماضي، بدأت عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول، وسط تجدّد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

المصدر / وكالات