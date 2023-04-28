28 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

711 بدء الفتح الإسلامي للأندلس.

بدء الفتح الإسلامي للأندلس. 1192 الحشاشون يغتالون ملك مملكة بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة.

الحشاشون يغتالون ملك مملكة بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة. 1917 الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. 1945 إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رمياً بالرصاص.

إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رمياً بالرصاص. 1945 بدأ جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين.

بدأ جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين. 1948 العصابات الصهيونية تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس والقائد الفلسطيني ميشيل العيسى ينجح بقيادة وحدة من جيش الإنقاذ ويكسر الطوق عن يافا المحاصرة.

العصابات الصهيونية تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس والقائد الفلسطيني ميشيل العيسى ينجح بقيادة وحدة من جيش الإنقاذ ويكسر الطوق عن يافا المحاصرة. 1952 نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو. 1969 الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968.

الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968. 1974 مقتل 8 جنود إسرائيليين في قصف مدفعي سوري على الجولان المحتل، و6 جنود آخرين في حادث سقوط طائرة مروحية قدمت لنقل الجرحى. كانت تلك أكبر خسارة لإسرائيل خلال حرب الاستنزاف التي أعقبت حرب تشرين وانتهت بتوقيع اتفاقية فك الاشتباك والانسحاب الإسرائيلي من القنيطرة.

مقتل 8 جنود إسرائيليين في قصف مدفعي سوري على الجولان المحتل، و6 جنود آخرين في حادث سقوط طائرة مروحية قدمت لنقل الجرحى. كانت تلك أكبر خسارة لإسرائيل خلال حرب الاستنزاف التي أعقبت حرب تشرين وانتهت بتوقيع اتفاقية فك الاشتباك والانسحاب الإسرائيلي من القنيطرة. 2002 عملية فدائية في مستوطنة أدورة حيث قام طارق دوفش من كتائب القسام بقتل 4 مستوطنين وإصابة 12 آخرين.

عملية فدائية في مستوطنة أدورة حيث قام طارق دوفش من كتائب القسام بقتل 4 مستوطنين وإصابة 12 آخرين. 2004 فجر القسامي طارق ذياب حميد 24 عاماً من سكان مخيم النصيرات في قطاع غزة الجيب المفخخ الذي كان يقوده قرب حاجز أبو هولي في غزة مستهدفاً جيبين عسكريين، فانفجرا مما أدى إلى تطاير جثث وأشلا الجنود الصهاينة كما أظهر التصوير الذي بثه القسام في وسائل الإعلام.

فجر القسامي طارق ذياب حميد 24 عاماً من سكان مخيم النصيرات في قطاع غزة الجيب المفخخ الذي كان يقوده قرب حاجز أبو هولي في غزة مستهدفاً جيبين عسكريين، فانفجرا مما أدى إلى تطاير جثث وأشلا الجنود الصهاينة كما أظهر التصوير الذي بثه القسام في وسائل الإعلام. 2009 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا. 2013 وفاة زينب الوزير عضو المجلس الثوري لحركة فتح وشقيقة الشهيد أبي جهاد.

المصدر / فلسطين أون لاين