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محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً استفزازية

27 ابريل 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيَّة، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية عند أبواب الأقصى وفي محيط مصلَّى باب الرحمة.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدَّة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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