جلسة محاكمة جديدة اليوم.. الأسير "عدنان" يواصل إضرابه لليوم الـ 82

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ(82) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط وضع صحي غاية في الخطورة قد يُسفر عن استشهاده في أي لحظة.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة جديدة اليوم الخميس للأسير الشيخ خضر عدنان في محكمة (عوفر) العسكرية الساعة 10:00 صباحًا، للمطالبة بالإفراج عنه نظرًا للخطورة البالغة التي وصل لها، حيث يدخل غدًا يومه 82 في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله.

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يذكر أنه في جلسة المحاكمة السابقة قبل أيام قليلة، رفضت محكمة الاحتلال طلب الإفراج المبكّر عن الأسير الشيخ خضر عدنان بكفالة، رغم التدهور الكبير على وضعه الصحي وتحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

ويمنع الاحتلال "الإسرائيلي"، منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من زيارة الشيخ خضر عدنان والاطلاع على وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

والشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين