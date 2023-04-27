27 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 27 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1830 الدولة العثمانية تعترف باليونان كدولة مستقلة وذلك بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها الدول الأوربية الكبرى عليها لتأسيس ملكية مستقلة في اليونان تكون عاصمتها أثينا.

الدولة العثمانية تعترف باليونان كدولة مستقلة وذلك بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها الدول الأوربية الكبرى عليها لتأسيس ملكية مستقلة في اليونان تكون عاصمتها أثينا. 1859 بدء أعمال الحفر في قناة السويس والتي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.

بدء أعمال الحفر في قناة السويس والتي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. 1877 الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وذلك بعد رفض الباب العالي التدخل في شئون الدولة الداخلية بحجة حماية الأقليات المسيحية.

الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وذلك بعد رفض الباب العالي التدخل في شئون الدولة الداخلية بحجة حماية الأقليات المسيحية. 1938 استشهاد القائد القسامي عبد الله الأصبح في معركة رحضون بالجرمق إبان الثورة الكبرى، وقد شارك الشهيد في ثورة الشيخ عز الدين القسام في عام 1935 فهو من إخوان القسام.

استشهاد القائد القسامي عبد الله الأصبح في معركة رحضون بالجرمق إبان الثورة الكبرى، وقد شارك الشهيد في ثورة الشيخ عز الدين القسام في عام 1935 فهو من إخوان القسام. 1950 المملكة المتحدة تعترف بضم الضفة الغربية إلى الأردن.

المملكة المتحدة تعترف بضم الضفة الغربية إلى الأردن. 1984 المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوستاريكا والسلفادور وذلك لقيامهما بنقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوستاريكا والسلفادور وذلك لقيامهما بنقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس المحتلة. 1990 إطلاق التلسكوب الفضائي هابل.

إطلاق التلسكوب الفضائي هابل. 1993 مقتل لاعبي المنتخب الزامبي لكرة القدم جميعاً في أثناء سفرهم من الغابون إلى السنغال.

مقتل لاعبي المنتخب الزامبي لكرة القدم جميعاً في أثناء سفرهم من الغابون إلى السنغال. 1994 بدء الحرب الأهلية في اليمن بعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح الحرب على الحزب الاشتراكي في عدن، ما أدى إلى إعلان زعيم الحزب علي سالم البيض الانفصال عن اليمن الموحد.

بدء الحرب الأهلية في اليمن بعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح الحرب على الحزب الاشتراكي في عدن، ما أدى إلى إعلان زعيم الحزب علي سالم البيض الانفصال عن اليمن الموحد. 2002 اقتحم قساميان مغتصبة "أدورا" في الخليل واشتبكا مع قوات الاحتلال وقتلا 5 صهاينة واستشهد القسام طارق دوفش.

اقتحم قساميان مغتصبة "أدورا" في الخليل واشتبكا مع قوات الاحتلال وقتلا 5 صهاينة واستشهد القسام طارق دوفش. 2004 استشهاد القساميين أشرف ظاهر نافع، وأمجد ربحي عمارة وكلاهما من مدينة طولكرم أثناء تصديهما للقوات الصهيونية المتوغلة داخل المدينة.

استشهاد القساميين أشرف ظاهر نافع، وأمجد ربحي عمارة وكلاهما من مدينة طولكرم أثناء تصديهما للقوات الصهيونية المتوغلة داخل المدينة. 2005 طائرة الركاب العملاقة ( إيرباص إيه 380) تقوم بأول تجربة طيران.

طائرة الركاب العملاقة ( إيرباص إيه 380) تقوم بأول تجربة طيران. 2006 بدء العمل رسمياً في بناء برج الحرية بمدينة نيويورك ليحل مكان برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا في أحداث 11 سبتمبر 2001.

المصدر / فلسطين أون لاين