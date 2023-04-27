هزة أرضية تضرب اليونان ويشعر بها سكان مصر

أكد المعهد القومي للبحوث الچيوفيزيقية في مصر، الأربعاء، أن هزة أرضية ضربت اليونان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر شعر به مواطنون في مدن مصرية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية على بعد 551 كيلومتر شمال مرسى مطروح.

وجاءت بياناتها كالتالي: "تاريخ الحدوث: 2023/4/26، وقت الحدوث: 10:00:35 مساءً بالتوقيت المحلي، القوة: 5.3 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 36.25 شمالا، ـ خط الطول: 26.45 شرقا، العمق: 108.60 كم".

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وحول تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها.

وبحسب المصادر، لكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

المصدر / وكالات